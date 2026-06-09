ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ; ಕಲ್ಪಲತಾ ರಾಜನ್

<p>ಮೈಸೂರು: ‘2025ರ ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ ತೆರಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ಇದೊಂದು ಪಾರದರ್ಶಕ ಹಾಗೂ ತೆರಿಗೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತೆ ಕಲ್ಪಲತಾ ರಾಜನ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕ್ರೆಡಾಯ್ ಮೈಸೂರು ವತಿಯಿಂದ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಬಿಎಐ) ಎಂಬಿಸಿಟಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ‘ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಲಯದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ’ ಕುರಿತು ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ. 1961ರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ ಬದಲಿಗೆ ಜಾರಿಯಾಗಿರುವ 2025ರ ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಸರಳ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಹಾಗೂ ತೆರಿಗೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸಲೆಂದು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಗರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಂತೆ ನಿಯಂತ್ರಣಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ನಿರ್ಮಾಣ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಆದಾಯ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಕ್ರಮದ ಸರಳೀಕರಣ, ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಬಾಡಿಗೆ, ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಟಿಡಿಎಸ್ ಮಿತಿಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮೂಲಕ ಅನುಸರಣೆ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಹಳೆಯ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೆ, ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯು ತೆರಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತತೆ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸುಗಮತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ’ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಾರರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಕರಸೇತು ಎಂಬ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಕರಸಾಥಿ ಎಂಬ 24X7 ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ಆಧಾರಿತ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪರರು ಹಾಗೂ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಲ್ಲಿಕೆ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು’ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ವೃತ್ತ–1ರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತ ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶನ್ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಮೂಲಕ ಕರಸೇತು ಮತ್ತು ಕರಸಾತಿ ಎಂಬ ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಡಿಸಿಐಟಿ ಸಿ-1 ಮೈಸೂರು ಆರ್. ರಂಗನಾಥನ್, ಕ್ರೆಡಾಯ್ ಮೈಸೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರೀಶ್ ಶೆಣೈ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಾಗರಾಜ್ ವಿ. ಬೈರಿ, ಬಿಎಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಭಾಕರ್ ರಾವ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಾಲ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-39-1802390014</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>