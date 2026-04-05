ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ: ಡ್ರೋನ್ ಸರ್ವೆ ಆರಂಭ

ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಮೈಸೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು (ಎಂಡಿಎ) 2,113 ಎಕರೆಯಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ಆದ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಶನಿವಾರ ಉದ್ದೇಶಿತ ಬಡಾವಣೆಯ ಡ್ರೋನ್ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಿತು.</p>.<p>ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ, ಕಮರವಳ್ಳಿ, ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, ನಾಗವಾಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬಡಾವಣೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಎಂಡಿಎ ಯೋಜಿಸಿದೆ. 20ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ನಿವೇಶನಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದು, ಸ್ವಂತ ಸೂರು ಹೊಂದುವ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಆರ್ವಿ ಎನ್ವೈರ್ನಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಕೇರ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಗೆ ಇದರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಾರ ಕಾಲ ಈ ಕಾರ್ಯವು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯು ಎಂಡಿಎ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆಂದು ಗುರುತಿಸಿರುವ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಡ್ರೋನ್ ಮೂಲಕ ಅಳೆದು ವರದಿ ನೀಡಲಿದೆ.</p>.<p>'ಸರ್ವೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಡಾವಣೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಒಪ್ಪಿಗೆ ದೊರೆತ ಬಳಿಕ ಡಿಪಿಆರ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾ ಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಎಂಡಿಎ ಆಯುಕ್ತ ಕೆ.ಆರ್. ರಕ್ಷಿತ್ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>50:50 ಅನುಪಾತ: ಎಂಡಿಎ ರೈತರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರುವ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ನಿವೇಶನಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 50ರಷ್ಟನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಉಳಿದ ಶೇ 50ರಷ್ಟನ್ನು ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನೀಡಲಿದೆ.</p>.<p>'ಹಲವು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 600 ಎಕರೆಯಷ್ಟು ಭೂಮಾಲೀಕರು ಯೋಜನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನಿಷ್ಠ 1 ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಖಾತ್ರಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದು ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. ರೈತರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ನೀಡುವ ಕಾರಣ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬೇಕಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>