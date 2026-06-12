ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿಬಂದ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ಶವ ಪತ್ತೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ

<p>ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಎನ್.ಆರ್. ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಡೇ ಮಕಾನ್ ಬಳಿ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿದಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಶಿಶುವಿನ ಶವ ಕಾಣಿಸಿದೆ. ಅವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಶವ ಕೊಚ್ಚಿ ಬಂದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಮಗುವಿನ ಶವವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-39-1795590255</p>