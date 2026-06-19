<p>ಮೈಸೂರು: ನಗರದ ಎನ್ಪಿಎಸ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆಯ 13ನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯು ಗುರುವಾರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಶಾಲೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಕೆ. ಪಿ. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಮ್ಮ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲಾಯತು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಬಿಂದು ಹರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಅಖಿಲಾ ದಿನೇಶ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು. ಸಂಗೀತ ಗೋಷ್ಠಿ, ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸರಣಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ನೆರೆದಿದ್ದವರ ಮನಸೂರೆಗೊಂಡವು. ಶಾಲೆಯ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸ್ಮೃತಿ ಸುಗಂಧ್ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಸ್ಮಿತ್ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಚಿಕೆ ‘ಸಿಲೂಯೆಟ್ 2026’ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-39-1817125403</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>