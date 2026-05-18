‘ರೋಗಿಗಳ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಅನನ್ಯ’

<p>ಮೈಸೂರು: ‘ರೋಗಿಗಳ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾದಿಯರ ಸೇವೆ ಅನನ್ಯ’ ಎಂದು ಬಿಎಚ್ಐಒ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕಿ ಡಾ. ವೈ.ಎಸ್. ಮಾಧವಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಭಾರತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾದಿಯರ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ದಾದಿಯರ ಸೇವೆ ಸ್ಮರಣೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ದಾದಿಯರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉದಾತ್ತ ಸೇವೆ ಮುಂದುವರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಜ್ಞ ಡಾ.ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಎಂ, ದಾದಿಯರ ದಯೆ, ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜೀವಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಿಎಚ್ಐಒ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಗೌತಮ್ ಧಮೇರ್ಲಾ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ದಾದಿಯರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ. ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತೆ, ದಾದಿಯರು ತಾಳ್ಮೆ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಇಡೀ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು: ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ -ನಟರಾಜು; ವರ್ಷದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾದಿ -ಗಿರೀಶ್ ಡಿ.ಎಸ್; ಪೇಷಂಟ್ ಕೇರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ -ಚಂದನಾ ಕೆ.ಎನ್; ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ - ಚಂದನ್ ಎಂ; ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ -ಅಚು ಜಾಕೋಬ್; ಬೆಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ -ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿ.ಎನ್; ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಪ್ಲೇಯರ್ -ವಾಣಿಶ್ರೀ ಎಸ್; ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ -ಸುಧಾಕರ್ ಡಿ.ಎಸ್ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾ ಎಚ್.ವಿ; ಡೆಡಿಕೇಷನ್ ಆಂಡ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ - ಲಾವಣ್ಯ ಎಚ್.ಎಚ್; ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೇರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ -ಗೀತಾ, ಪಾಪಣ್ಣ; ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒಪಿಡಿ ದಾದಿ -ರಾಧಿಕಾ ಎಂ.ಎಸ್, ಸುಧಾ ಪಿ.ಬಿ.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೇವಾ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಶುಶ್ರೂಷಾ ಅಧೀಕ್ಷಕಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಪ್ರೇಮಾ, ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ ಡಾ.ಕವಿತಾ ಬಿ .ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260518-37-441440358</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>