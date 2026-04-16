ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ತೆರೆದಿಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು

ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶುಶ್ರೂಷ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವುದು ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡಾ.ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚೌಧರಿ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿತು.

ಬುಧವಾರ ಮೂರು ತಾಸು ನಡೆದ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದರು. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವೂ ಇಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

'ನಮ್ಮಿಂದ ಐಸಿಯು ಗೋಡೆ, ಲೈಟ್ ಸ್ವಿಚ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು. ಶುಶ್ರೂಷಕಿಯರು ಆರೋಪ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದಾಗ, ವಿಡಿಯೊ ದಾಖಲೆ ನೀಡಿದರು.

'ತರಗತಿ ಅವಧಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರೂ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 170 ಮಂದಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆ ಕುರಿತು 3ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಠವಿದೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಈಗಲೇ ಮಕ್ಕಳ ವಿಶೇಷ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?' ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪೂಜಾ ಕೇಳಿದರು.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚೌಧರಿ, 'ಗೋಡೆ ಒರೆಸುವುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಿಸಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು.

'ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು' ಎಂದು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ.ನಂದಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು.

'ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ನವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ದೂರಿದರು.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ, 'ವೈದ್ಯರಷ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಾ? ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಗೌರವವಿದೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾಣಬೇಕು' ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಡೀನ್ ಕೆ.ಆರ್.ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ, 'ಈಗಾಗಲೇ 3 ಬಸ್ಗಳಿವೆ. ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಸ್ ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕೆ.ಆರ್. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯೆ ತನುಜಾ ಮಹೇಶ್, ಆರ್ಎಂಒ ಡಾ.ನಯಾಜ್, ಮೇಲ್ವಿ ಚಾರಕಿ ಶೋಭಾ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಸತೀಶ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ