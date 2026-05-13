‘ವೃತ್ತಿಪರತೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ’

ಮೈಸೂರು: 'ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನರ್ಸ್ಗಳು ಕೇವಲ ಸಹಾಯಕರಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ರೋಗಿಗಳ ಆರೈಕೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬು' ಎಂದು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸೂಪರಿಂಡೆಂಟ್ ಎಂ. ನಾಗರತ್ನಾ ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.

ನಗರದ ಚಾರ್ಕೋಸ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶುಶ್ರೂಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ' ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿಯ ಮೂಲಮಂತ್ರವಾಗಲಿ' ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಎ.ಆರ್. 'ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಿನೇದಿನೆ ಆಧುನಿಕಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿರಂತರ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕ ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದರು.

ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು.

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಶಿ ಬಲಿಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಸೀಮಾ ಬಲಿಯಾನ್, ಚಾರ್ಕೋಸ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪ್ರೊ. ಮಹದೇವ ಪ್ರಸಾದ್, ಅನ್ವಯಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ. ಪುನೀತ್ ಎಚ್.ಆರ್., ಮತ್ತು ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಪ್ರೊ. ಕೌಸಲ್ಯಾ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260513-39-935085378