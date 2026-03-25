‘ಒಡನಾಟ’ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ: ಸಮಾರೋಪ ಇಂದು

ಮೈಸೂರು: ಸಮತಾ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ವೆಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೆಂಚಲಗೂಡಿನಲ್ಲಿರುವ 'ಕಲಿಯುವ ಮನೆ'ಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಒಡನಾಟ' ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭವು ಮಾ. 25ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಕೌಶಲಗಳ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು, ಪರಾನುಭೂತಿ, ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು, ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಲಿಂಗತ್ವ ಸಂವೇದನೆ, ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆಶಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಶಿಬಿರ ನಡೆದಿತ್ತು. ಕಲಿಯುವ ಮನೆಯ ನೇಸರ ಮತ್ತು ಚೇತನಾ ಗುಂಪಿನ 12-14 ರ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೆ ಐದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿ ಸಬಿಹಾ ಭೂಮಿಗೌಡ, ವಾಣಿ ಪೆರಿಯೋಡಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>