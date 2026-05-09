ಹಳೇ ಡಿ.ಸಿ ಕಚೇರಿ; ಕುಂಟುತ್ತಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿ!

ಮೈಸೂರು: '400 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ವಿಜಯಪುರದ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. 130 ವರ್ಷದ ಹಳೆ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೇ. ಕಚೇರಿಯು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಗರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡು ಮೂರು ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಗೋಪುರ ದುರಸ್ತಿ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಳೆಗಾಲ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದೆ'</p>.<p>ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞ ಪ್ರೊ.ಎನ್.ಎಸ್.ರಂಗರಾಜು ಆತಂಕದ ನುಡಿಗಳಿವು.</p>.<p>'ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡದ ಗೋಪುರದ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆಯಾದರೂ, ಸಜ್ಜಾ ಕಟ್ಟಲು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ವಾರದಿಂದೀಚೆಗೆ ಗೋಪುರ ಕಳಶದ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ಸಲ ಮಳೆಯಾಗಿ, ನೀರು ಇಳಿದಿದೆ. ಟಾರ್ಪಲ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಕೆಲಸವಾದ ಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ಲೀಸ್' ಎಂದರು.</p>.<p>ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕೇನೊ: 'ಕಚೇರಿಯು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡದ್ದ ರಿಂದ ಗೋಡೆಗಳು, ಕಾರಿಡಾರ್ ತಡೆಗೋಡೆಗಳ ಗಾರೆ ಕಿತ್ತು ಬಂದಿದ್ದವು. ಬಿರುಕುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಾವಲಂಬಿ ಸಸ್ಯ ಬೆಳೆದಿದ್ದವು. ಕಟ್ಟಡದ ಹಿಂಭಾಗದ ನೆಲಮಹಡಿಯಲ್ಲಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಕೆಳಗೆ ಹಳೆಯ ಕುರ್ಚಿ, ಮುರಿದ ಪರಿಕರಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಕನಿಷ್ಠ ಕಳೆಗಿಡಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಲು ಯಾರೂ ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಬೇಕೇನೋ?' ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಾಚಿಗಟ್ಟಿದೆ: ತಾರಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಾದಾ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಪಾಚಿಮಣ್ಣುಗಟ್ಟಿದೆ. ಗೋಡೆಗಳ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಜಿನುಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹಸಿರುಮಯವಾಗಿದೆ. ಬಳಿದ ಬಣ್ಣಗಳು ಚಕ್ಕೆಯಂತೆ ಎದ್ದು ಬಂದಿವೆ. ದಶಕದಿಂದಲೂ ಯಾರೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಬಂದರೂ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಹೊರತು ಇದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ದುಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಮೆಟ್ಟಿಲೇ ವಿಸ್ಮಯ: 'ಸಾಗುವಾನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಮರದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮರದ ಚಕ್ರಗಳಿವೆ. ನಡೆದರೆ ಸ್ಮಿಂಗ್ನಂತೆ ಅವು ವರ್ತಿಸುವುದು ವಿಶೇಷ. ಆದರೆ, ಅದು ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಳೆ ನೀರು ಬಿದ್ದರೆ ಅಪೂರ್ವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಸ್ಮಯವೊಂದು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಂಥ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೂವರು ಸಾಗಬಹುದಾದ ವಿಶಾಲತೆಯನ್ನು ಈ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಹೊಂದಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದರು. ಈ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>