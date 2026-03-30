‘ಒಂದಾಗೋಣ ಕೈಜೋಡಿಸಿ’ ಸಭೆ ಇಂದು

ಮೈಸೂರು: ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಉದ್ಭವಿಸಿರುವ ಕಳ್ಳುಬಳ್ಳಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದ ಸಂಬಂಧ ವಿಸ್ತೃತ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ವಿಚಾರ ಮಂಥನಕ್ಕಾಗಿ 'ಒಂದಾಗೋಣ ಕೈಜೋಡಿಸಿ' ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 30ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ಕ್ಕೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಗರದ ನೃಪತುಂಗ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಸಮಷ್ಟಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಗತಿಪರ, ಜೀವಪರ ಒಡನಾಡಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ದಲಿತ ಚಳವಳಿಯ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಮೂಲ ದ್ರವ್ಯ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಡಾ.ಮ.ಪು. ಪೂರ್ಣಾನಂದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ತಬ್ಬಲಿ ಜಾತಿಗಳು, ಶೋಷಿತರು, ಹಿಂದುಳಿದವರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮತ್ತುತಳ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳಾಗಿ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದ್ದ ದಲಿತಚಳವಳಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಚಳವಳಿಯಬುನಾದಿಯಾಗಿರುವ ಎರಡು ಸಮುದಾಯಗಳು ಬಹಳ ದೂರವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನೂ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಚಳವಳಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ' ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>