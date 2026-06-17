<p>ಮೈಸೂರು: ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉಜ್ಜಿನಿ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಜಾತ್ರೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ‘ಊರಬ್ಬ’ ಚಲನಚಿತ್ರ ಜೂನ್ 19ರಂದು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಲಕ್ಕಿಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಕೌರವ’ ಖ್ಯಾತಿಯ ನರೇಶ್ಗೌಡ ನಾಯಕ ನಟರಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡಣ್ಣ, ತನಿಷಾ ಕುಪ್ಪಂಡ, ಪಾಯಲ್ ಚಂಗಪ್ಪ, ಸಿದ್ದು ಮೂಲಿಮನಿ, ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಗೋಪಿ, ಬಿರಾದಾರ್, ಮಿತ್ರ, ಅರವಿಂದ್ರಾವ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಚಿತ್ರಪ್ರಿಯರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಇದು ಹಾಸ್ಯ, ರೋಮಾಂಚಕತೆ, ಕುತೂಹಲದ ವಿಷಯ ಒಳಗೊಂಡ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುವ ವೇಳೆ ನೈಜ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು 8 ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬಳಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ತಾವೇ ಕಥೆಯನ್ನೂ ಬರೆದಿರುವುದಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಿರ್ಮಾಪಕ ನರೇಶ್ಗೌಡ, ಅರವಿಂದ್ ರಾವ್, ಪ್ರಮುಖ ಹಾಡೊಂದನ್ನು ಹಾಡಿರುವ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸಾ.ರಾ. ಮಹೇಶ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅನಿತಾ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-51-1670793621</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>