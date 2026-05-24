ಟೆನಿಸ್: ಪದ್ಮಪ್ರಿಯಾಗೆ ‘ಡಬಲ್’ ಸಂಭ್ರಮ

<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> ನಗರದ ಯುವ ಟೆನಿಸ್ ಪಟು ಪದ್ಮಪ್ರಿಯಾ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ತ್ರಿಪುರದ ಅಗರ್ತಲಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 16 ವರ್ಷ ಒಳಗಿನವರ ಎಟಿಎಫ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಬಲ್ಸ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ‘ಡಬಲ್ ಕ್ರೌನ್’ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಾಲಕಿಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಪದ್ಮಪ್ರಿಯಾ, ಟೂರ್ನಿಯ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಆಟಗಾರ್ತಿ, ತೆಲಂಗಾಣದ ನೀಶಾ ಎಂಜಾ ವಿರುದ್ಧ 6-4, 6-4 ನೇರ ಸೆಟ್ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು.</p>.<p>ಡಬಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಪ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಅರ್ನವಿ ದೆಬನಾಥ್ ಜೋಡಿಯು ಅವ್ನಿ ಪುನಗಂತಿ ಮತ್ತು ವೈದೇಹಿ ಶಿಂದೆ ಜೋಡಿಯನ್ನು 6-1, 6-2 ರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಣಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260524-39-1925742169</p>