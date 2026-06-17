ಬುಧವಾರ, 17 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmysuru

ಮೈಸೂರು| ‘ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ’ ಯೋಜನೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ: ಅರುಣ್‌ಕುಮಾರ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಜೂನ್ 2026, 11:36 IST
Last Updated : 17 ಜೂನ್ 2026, 11:36 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
PoliticsMysore
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT