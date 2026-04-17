‘ಪಾರಸ್ ಪೃಥ್ವಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್’ ಮಳಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆಯ ದೊಡ್ಡ ಗಡಿಯಾರ ಮುಂಭಾಗದ ಪೃಥ್ವಿ ಹೈಟ್ಸ್ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿರುವ 'ಪಾರಸ್ ಪೃಥ್ವಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್'ನ ನೂತನ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಗುರುವಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>'ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಥಮ ಡಿಸೈನರ್ ಬುಟಿಕ್' ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಜಿ.ಟಿ. ದೇವೇಗೌಡ, ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರಾದ ಅನುಪಮಾ ಗೌಡ, ಸೂರಜ್ಗೌಡ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪಾರಂಪರಿಕ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಆಂಟಿಕ್ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೊಡಗು, ಕರಾವಳಿ, ಮೈಸೂರು, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಪಾರಂಪರಿಕ ಆಭರಣಗಳ ಜೊತೆ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಸಂಗ್ರಹ, ರತ್ನಾಭರಣಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ವಜ್ರಾಭರಣಗಳ ಸಂಗ್ರಹವೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಾಗೂ 'ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ' ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ತಯಾರಿಕೆ ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲೆ ಶೇ 25 ರಿಯಾಯಿತಿ, ವಜ್ರಾಭರಣಗಳ ವಜ್ರದ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>