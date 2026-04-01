‘ಪಾರ್ಟಿ’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ 3ರಿಂದ

ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ನಿರಂತರ ಫೌಂಡೇಷನ್ನಿಂದ ಕಿರು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಏ.3ರಿಂದ 6ರವರೆಗೆ ರಾತ್ರಿ 7ಕ್ಕೆ ಮಹೇಶ್ ಎಲ್ಕುಂಚವಾರ್ ರಚನೆಯ 'ಪಾರ್ಟಿ' ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ವನ್ಯಜೀವಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಲೋಕೇಶ್ ಮೊಸಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಪಾರ್ಟಿ ನಾಟಕವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೂಟದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂತರಂಗದ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ. ₹100 ಟಿಕೆಟ್ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ನಾಟಕ ಸಭ್ಯ ಸಮಾಜದ ಸೋಗಲಾಡಿತನ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ರಂಗಕರ್ಮಿ ಚಿದಂಬರರಾವ್ ಜಂಬೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ನಾಟಕದ ಅನುವಾದಕ ಪ್ರಸಾದ್ ಕುಂದೂರ್ ವಿವರಿಸಿದರು. ಫೌಂಡೇಷನ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಎಂ.ಎಂ.ಸುಗುಣ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260401-39-14305674</p>