ಪೌರಾಣಿಕ ರಂಗ ಸಂಭ್ರಮ 29ರಿಂದ

ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ವಸ್ತ್ರಾಲಂಕಾರ ರಂಗತಂಡದಿಂದ ಬೆಳಗಲ್ಲು ವೀರಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಬಿ.ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಯ್ಯನವರ ಸವಿನೆನಪಿನ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದ ಕಿರುರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 29ರಿಂದ 31ರವರೆಗೆ 'ಪೌರಾಣಿಕ ರಂಗ ಸಂಭ್ರಮ– 2026' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>29ರಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರಂಗಕರ್ಮಿ ಕಲ್ಪನಾ ನಾಗನಾಥ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ಉಡಿಗಾಲ ಮಹದೇವಪ್ಪಗೆ ರಂಗ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು. 30ರಂದು ನಿರ್ಮಲಾ ಮಠಪತಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ರಾಮಮೂರ್ತಿರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ರಂಗ ಗೌರವ ಹಾಗೂ 31ರಂದು ವಿ.ಎನ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ಸಮಾರೋಪದ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಮೈಮ್ ರಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ರಂಗ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಸಂಜೆ 5.30ರಿಂದ 6.30ರವರೆಗೆ ವಿದ್ವಾನ್ ವೈ.ಎಂ.ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ, ಕಿರಗಸೂರು ರಾಜಪ್ಪ ಅವರಿಂದ ರಂಗಗೀತೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಜೆ 6.45ಕ್ಕೆ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇರಲಿದೆ. ಬಿ.ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಯ್ಯ ರಚನೆಯ ಕಾರಸವಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಗದಾಯುದ್ಧ', ಎಚ್.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ ರಚನೆಯ ವಿಕಾಸ್ ಚಂದ್ರ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಮಂಥರಾ', ಕಂದಗಲ್ಲ ಹನುಮಂತರಾಯ ರಚನೆಯ ಟಿ.ನಾಗರಾಜ ಹಿರೇಕುಂಬಳಗುಂಟೆ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಕ್ತರಾತ್ರಿ' ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>