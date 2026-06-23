ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

<p>ಮೈಸೂರು: ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿ (ಐಸಿಎಸ್ಎಸ್ಆರ್) ವತಿಯಿಂದ ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ ವಿ.ವಿ.ಯ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದಿಂದ ‘ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ: ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ’ ಎಂಬ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ನಗರದ ಬೇಡನ್ ಪೊವೆಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ, ‘ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಕ್ರೀಡೆಯೂ ಮುಖ್ಯ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಐಸಿಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಫೀಕ್ ವಿ.ಎ., ಯೋಜನೆಯ ರಾಜ್ಯ ಸಂಯೋಜಕ (ಕರ್ನಾಟಕ) ದೇವರಾಜು, ಐಸಿಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ ಯೋಜನೆಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಹಾಯಕ ಅಹಮದ್ ಫೈಜ್ ಪಿ.ಎ. ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶಾಲೆಯ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆಶಾ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಐಸಿಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ ಯೋಜನೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಸಜನ್ ಪಿ. ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-39-457119468</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>