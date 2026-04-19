ಸಾಧಕರಿಗೆ ನಿವೇಶನ; ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮನವಿ

ಮೈಸೂರು: 'ಮುಡಾದಿಂದ ಸಾಧಕರ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಕರೆದು ದೇವನೂರು 3ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ನಿವೇಶನಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವಹಿಸುವಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ನೀಡಿ 40 ದಿನಗಳು ಕಳೆದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚೆಸ್ ಆಟಗಾರ ಎಂ.ಪಿ.ಅಜಿತ್ ದೂರಿದರು.</p>.<p>'ನಿವೇಶನಗಳಿಗಾಗಿ ಫೆಬ್ರುವರಿ 2023ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದಾಜು 480 ಜನರು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದು, ಹಲವರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಂತನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. 5 ಬಾರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿ' ಎಂದು ಈಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>