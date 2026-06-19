ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ರೌಡಿ ನಿಗ್ರಹ ಪಡೆ ರಚನೆ, 108 ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ

<p>ಮೈಸೂರು: ‘ನಗರದ ಪ್ರತಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ರೌಡಿ ನಿಗ್ರಹ (ಆ್ಯಂಟಿ ರೌಡಿ ಸ್ಕ್ವಾಡ್) ರಚಿಸಿದ್ದು, ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸಿಪಿ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 108 ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ತಂಡ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ’ ಎಂದು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತೆ ಸೀಮಾ ಲಾಟ್ಕರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ರೌಡಿ ವಿರೋಧಿ ದಳದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಉಪವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ 18 ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡ ರಚಿಸಿದ್ದು, ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಗಳ ಚಲನವಲನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಕ್ರಮವಹಿಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 700 ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಲಾಗುವುದು. ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ರೌಡಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಪಿಎಸ್ಐ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ತಂಡ ರಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ತಂಡವು ರೌಡಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೆರಳಚ್ಚಿನ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಜಾಮೀನು ರಹಿತ ವಾರಂಟ್ ಇದ್ದವರನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಗೊಂಡಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ತೆರೆದಿದ್ದು, 20 ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಹಾಗೂ ಡ್ರಗ್ ಪೆಡ್ಲರ್ಗಳನ್ನು ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ಡ್ರಗ್ ಪೆಡ್ಲರ್ ಮೇಲೂ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ತೆರೆಯುತ್ತೇವೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ರಚಿಸಿದ್ದ ರೌಡಿ ನಿಗ್ರಹ ಪಡೆಯು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಡಿಸಿಪಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ’ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಡಿಸಿಪಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-39-273048854</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>