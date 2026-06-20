<p>ಮೈಸೂರು: ‘ರೌಡಿಗಳ ದಮನಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಠಾಣಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರೌಡಿ ನಿಗ್ರಹ ದಳಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವೃತ್ತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 04 ಹಾಗೂ ಠಾಣಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 13 ತಂಡ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಾಲದಂಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಡಿಎಆರ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರೌಡಿ ನಿಗ್ರಹ ದಳಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ರೌಡಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಗಮನಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಂಡ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ವೃತ್ತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ರೌಡಿ ನಿಗ್ರಹ ದಳಗಳಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಹಾಗೂ ಠಾಣಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ರೌಡಿ ನಿಗ್ರಹ ದಳಗಳಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಅಪರಾಧವೆಸಗುವವರ ವಿರುದ್ಧ ರೌಡಿ ಶೀಟ್ ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ರೌಡಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಲಾಗುವುದು. ರೌಡಿಗಳಿಂದ ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡುವ ಬಾಂಡ್ ಬರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ರೌಡಿಸಂ, ಸುಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೆದರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು 112ಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಠಾಣೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಡಿಎಸ್ಪಿ ಸಿ. ಮಲ್ಲಿಕ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್. ನಾಗೇಶ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-39-1604500327</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>