ಪೊಲೀಸ್‌ ಇಲಾಖೆಗೆ ‘ಗ್ರಾಮೀಣ’ ಬಲ

ಮೈಸೂರು: ಮೈಸೂರು ನಗರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಮುಗಿಸಿದ 8ನೇ ತಂಡದ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳ ನಿರ್ಗಮನ ಪಥಸಂಚಲನದ ಶಿಸ್ತಿನ ನಡಿಗೆ, ಗಾಂಭೀರ್ಯದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನ ಮೂಕವಿಸ್ಮಿತರಾದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಎಆರ್ ಕವಾಯತು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಪಥಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಮಿಂಚಿದರು. ಒಟ್ಟು 150 ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 144 ಜನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದವರಾಗಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. 6 ಜನ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದವರೂ ಜತೆಗೂಡಿದರು. ಇವರಲ್ಲಿ 19 ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, 6 ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ, 110 ಪದವಿ ವಿಭಾಗ, 14 ಜನ ಪಿಯುಸಿ, ಒಬ್ಬರು ಬಿಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶುಭ್ರವಾದ ಸಮವಸ್ತ್ರ ತೊಟ್ಟು, ಪೊಲೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ನ ಧ್ವನಿಗೆ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳು ಶೀಘ್ರ, ನಿಧಾನ ಹಾಗೂ ವಿದಳನ ಪಥಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು.</p>.<p>ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ 18 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಪೋಷಕರು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಹಿರಿದಾದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿ ಗಂಭೀರವಾದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದ ತಮ್ಮವರನ್ನು ಕಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಜಿನುಗಿತು. ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂತು.</p>.<p>ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಗೌರವ ವಂದನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಐಜಿಪಿ ಡಾ.ಎಂ.ಬಿ.ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ,'ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನೊಂದವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಯಮದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿ, ಕರುಣೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೌಶಲ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲಾಖೆಗೆ ದೈಹಿಕ ಸದೃಢತೆ ಮುಖ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದರ ಕಡೆ ಗಮನವಿರಲಿ. ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತೆ ಸೀಮಾ ಲಾಟ್ಕರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಾಲದಂಡಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಲ್.ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ, ಸೆಸ್ಕ್ ವಿಭಾಗದ ಎಸ್ಪಿ ಸವಿತಾ ಹೂಗಾರ್, ಡಿಸಿಪಿಗಳಾದ ಕೆ.ಎಸ್.ಸುಂದರ್ ರಾಜ್, ಹರ್ಷಾ ಪ್ರಿಯಂವದ, ಮಾರುತಿ, ಎಎಸ್ಪಿ ಸಿ.ಮಲ್ಲಿಕ್, ಪೊಲೀಸ್ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>