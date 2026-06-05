ಮೈಸೂರು | ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದವೇ ಮುಖ್ಯ: ಲೇಖಕ ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ

<p><strong>ಮೈಸೂರು</strong>: ‘ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶವಷ್ಟೇ, ಸೌಹಾರ್ದ, ಸಾಮರಸ್ಯ ಕಾಪಾಡುವ ತಾತ್ವಿಕತೆಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಸತ್ವ’ ಎಂದು ಲೇಖಕ ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯ ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ‘ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಮೈಸೂರು’ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವದ ಹೊಸ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಾಗಿ ನಾಲ್ವಡಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಅವರು ತೋರಿದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ ವರ್ತಮಾನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡಮೌಲ್ಯ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಳಗ ಮಾಡುವ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ನಾಲ್ವಡಿ ಸಾಧನೆ ಅಪಾರ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಇಡುಗಂಟು ನೀಡಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವುದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಚರಿತ್ರೆ ಇಂದು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಜಾತಿ, ಮತ, ಧರ್ಮ, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಸಂಕುಚಿತ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ. ಇಂದು ವಾಗ್ವಾದ ಮತ್ತು ಸಂವಾದಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಇತಿಹಾಸ ಕಟ್ಟಲು ನೈತಿಕತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ನೈತಿಕತೆ ಎಂದರೆ ವಿಷಯದ ಕುರಿತ ಮಾನಸಿಕ ದೂರ, ಪಕ್ಷಪಾತಿಯಿಲ್ಲದ ಆಲೋಚನೆ, ತಾವಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮೀರುವ ಮನೋಧರ್ಮ ಮತ್ತು ವಿದ್ವತ್ತು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗಾಯಕ ಅಮ್ಮ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ತಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ನಾಲ್ವಡಿ ಕುರಿತ ಗೀತ ಗಾಯನ ಗಮನಸೆಳೆಯಿತು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಘಟಕ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ನಂಜಯ್ಯ ಹೊಂಗನೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಬೆಂಗಳೂರು ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತ ಸಂಗಮೇಶ್ ಉಪಾಸೆ, ಕಸಾಪ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೂರ್ತಿ, ಮೈಸೂರು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಡ್ಡೀಕೆರೆ ಗೋಪಾಲ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-39-1515887042</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>