‘ಧರ್ಮ ಆಧರಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಸಲ್ಲದು’

ಮೈಸೂರು: 'ಸನಾತನ ಧರ್ಮ, ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಹಾಗೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊ.ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಮೈಸೂರು ನಗರ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ 'ನಾಗರಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್' ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸನಾತನವೆಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿವಿಧತೆಗೆ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮವು ಹೇಳುವ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ, ಜ್ಞಾನವು ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನ ಸಂಹಿತೆಯ ಸಣ್ಣ ಭಾಗವಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ಇಡೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದು ಸಮಸ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ, ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಬೀರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ದೈವಗಳಿಗೆ ಸನಾತನಿಗಳು ಹೇಳುವ ಗ್ರಂಥ ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವಿದೆ? ಶೋಷಿತರ, ಹಿಂದುಳಿದವರ ಅತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯೇ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬದಿಗೆ ಸರಿಸಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯನ್ನೂ ಮತ, ಧರ್ಮಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬಾರದು. ಜನರ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಜನಾಧಾರಿತವಾದ ಸಂವಿಧಾನ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಕಲ್ಪನೆ, ಹೋರಾಟ ರೂಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾಗರಿಕರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.