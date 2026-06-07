ವಿವಿಧೆಡೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ ವ್ಯತ್ಯಯ 9ರಂದು

<p>ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ 66/11 ಕೆ.ವಿ. ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಮೈದಾನ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಜೂನ್ 9ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5.30ರವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ‘ಸೆಸ್ಕ್’ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರದೇಶಗಳು: ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು ರಸ್ತೆ, ಬಿ.ಎನ್. ರಸ್ತೆ, ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆ, ಇಂದಿರಾನಗರ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ, ಕುರುಬಾರಹಳ್ಳಿ, ಜೆ.ಸಿ. ನಗರ, ಕೆ.ಸಿ ನಗರ, ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಇಟ್ಟಿಗೆಗೂಡು, ನಜರ್ಬಾದ್, ನಾಗಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಅರಮನೆ ಕಚೇರಿ, ಛತ್ರಿಮರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ, ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್. ಕಚೇರಿ, ಶ್ರೀಹರ್ಷ ರಸ್ತೆ, ಸಯ್ಯಾಜಿರಾವ್ ರಸ್ತೆ, ಇರ್ವಿನ್ ರಸ್ತೆ, ಸಬ್ಅರ್ಬನ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಹಾಲಿನ ಡೇರಿ, ಧನ್ವಂತರಿ ರಸ್ತೆ, ಶಿವರಾಂಪೇಟೆ, ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ರಸ್ತೆ, ಸಿಟಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಮೃಗಾಲಯ, ಚಾಮರಾಜ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆ, ನಾರಾಯಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ರಸ್ತೆ, ಜಗನ್ಮೋಹನ ಅರಮನೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಅತಿಥಿ ಗೃಹ.</p>.<p>ಡಿ. ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತ, ಶಂಕರ ಮಠ, ಉತ್ತರಾದಿಮಠ, ಅಗ್ರಹಾರ, ರಾಮಾನುಜ ರಸ್ತೆ 1ರಿಂದ 4ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಸುಣ್ಣದಕೇರಿ, ತ್ಯಾಗರಾಜ ರಸ್ತೆ, ಹೊಸಕೇರಿ, ಬಸವೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ 1ರಿಂದ 14ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ ರಸ್ತೆ, ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮಾಲ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು, ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್, ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟ, ಗೌರಿಶಂಕರ ನಗರ, ಗುಂಡೂರಾವ್ ನಗರ, ಮುನೇಶ್ವರನಗರ, ಸುತ್ತೂರು ಮಠ, ಗಣಪತಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಆಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು.</p>.<p>ಮೈಸೂರು: ಜ್ಯೋತಿನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರಣ ಜೂನ್ 8ರಿಂದ 11ರವರೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6ರವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರದೇಶಗಳು: ಜೂನ್ 8ರಂದು ರಾಘವೇಂದ್ರನಗರ, ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಬಡಾವಣೆ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರಸ್ತೆ, ತ್ರಿವೇಣಿ ವೃತ್ತ, ಮುತ್ತು ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಜೂನ್ 9ರಂದು ಶಕ್ತಿನಗರ, ಸಾತಗಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆ, ಎಚ್.ಪಿ.ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್ ಬಡಾವಣೆ.</p>.<p>ಜೂನ್ 10ರಂದು ಯರಗನಹಳ್ಳಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಾಗೂ 11ರಂದು ರಾಘವೇಂದ್ರನಗರ, ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಬಡಾವಣೆ, ಯರಗನಹಳ್ಳಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-39-1937081885</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>