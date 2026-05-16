ವಿವಿಧೆಡೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ನಾಳೆ

ಮೈಸೂರು: ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಇರುವುದರಿಂದ ತಾಂಡ್ಯ, ಚಂದಳ್ಳಿ, ತಲಕಾಡು ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಿಪುರಗಳ 16/11 ಕೆವಿ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೇ 17ರಂದು ಬೆ.10ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5ರವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸೆಸ್ಕ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರದೇಶಗಳು: ತಾಂಡ್ಯ: ಚಿಕ್ಕಯ್ಯನ ಛತ್ರ, ತಾಂಡ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ, ಬಾಲಾಜಿ, ಇಂಡಸ್, ಗಣಪತಿ, ಕೆಐಎಡಿಬಿ 1 ಹಾಗೂ 2, ಕೆಂಪಿಸಿದ್ದನಹುಂಡಿ, ಹುಳಿಮಾವು, ಹದಿನಾರು, ಹೊಸಕೋಟೆ, ತುಂನೇರಳೆ.</p>.<p>ಚಂದಳ್ಳಿ: ದೊಡ್ಡಹುಂಡಿ, ಚಂದಳ್ಳಿ, ಟಿ.ದೊಡ್ಡಪುರ, ಶಂಭುದೇವನಪುರ, ಅಕ್ಕೂರು, ಅಕ್ಕೂರುದೊಡ್ಡಿ, ಮಾರನಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳು.</p>.<p>ತಲಕಾಡು: ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಳ್ಳಿ, ಬಣವೆ, ದೊಡ್ಡಪುರ, ಹೆಮ್ಮಿಗೆ, ಕರೋಹಟ್ಟಿ.</p>.<p>ಪರಿಣಾಮಿಪುರ: ಹೊಳೆಸಾಲು, ಕಾಳಿಹುಂಡಿ, ಪರಿಣಾಮಿಪುರ, ಕಾವೇರಿಪುರ, ಮೂಡಲಹುಂಡಿ, ಬಣವೆ, ಮೇದಿನಿ, ಮಡವಾಡಿ.</p>.<p>ನಂಜನಗೂಡು: ನಂಜನಗೂಡು ಮತ್ತು ತಾಂಡವಪುರ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣ ಮೇ 17ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6ರವರೆಗೆ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸೆಸ್ಕ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ದೇವರಾಜಯ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರದೇಶಗಳು: ನಂಜನಗೂಡು, ಕಲ್ಲಳ್ಳಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ, ನೆಸ್ಲೆ, ಎಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಾ, ದೇವೀರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ದೇಬೂರು, ಹಂಡುವಿನಹಳ್ಳಿ, ತಾಂಡವಪುರ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯನಛತ್ರ, ಮರಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>