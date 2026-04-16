ವಿದ್ಯುತ್‌ ವ್ಯತ್ಯಯ ಇಂದು

<p>ಮೈಸೂರು: ವಿ.ವಿ. ಮೊಹಲ್ಲಾ ಉಪವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 11 ಕೆ.ವಿ. ಬಿ.ಎಂ. ಶ್ರೀನಗರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯುಜಿ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಏ.16ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5ರವರೆಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ‘ಸೆಸ್ಕ್’ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರದೇಶಗಳು: ಬಿಎಂಶ್ರೀ ನಗರ, ಕರಕುಶಲ ನಗರ, ಐಒಸಿಎಲ್ ಗೋದಾಮು ಸುತ್ತಮುತ್ತ, ಜಿ.ಆರ್.ಎಸ್. ಮುಂಭಾಗ, ನರ್ಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260416-39-488747636</p>