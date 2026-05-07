ವಿವಿಧೆಡೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಇಂದು

<p>ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ವಿ.ವಿ. ಮೊಹಲ್ಲಾ ಉಪವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 11 ಕೆ.ವಿ. ಯಾದವಗಿರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯುಜಿ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಮೇ 7ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5ರವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ‘ಸೆಸ್ಕ್’ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಯಾದವಗಿರಿ ಪರಮಹಂಸ ರಸ್ತೆ (1ನೇ ಮೇನ್ನಿಂದ 5ನೇ ಮೇನ್), ವಿವೇಕಾನಂದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಯಾದವಗಿರಿ 1ನೇ-2ನೇ ಮೇನ್, ಧೋಬಿಘಾಟ್, ರೈಲ್ವೆ ಲೋಕ ಕಾಲೊನಿ, ಯಾದವಗಿರಿ ಚರ್ಚ್ ರಸ್ತೆ, ರೈಲ್ವೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ದಾಸಪ್ರಕಾಶ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತ.</p>.<p>66/11 ಕೆ.ವಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ 11 ಕೆ.ವಿ. ಮಯೂರ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯುಜಿ ಕೇಬಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರಣ ಮೇ 7ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5ರವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ. ಲೇಔಟ್, ಮಿಲಿಟರಿ ವಸತಿಗೃಹಗಳು, ನಿಸರ್ಗ ಲೇಔಟ್, ಚಿತ್ರಾ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಹಿಂಭಾಗ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತರನಗರ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260507-39-493884161</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>