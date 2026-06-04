‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಯ ಮಹೇಶ್ ಸೇರಿ 29 ಮಂದಿಗೆ ‘ನಾಲ್ವಡಿ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

<p>ಮೈಸೂರು: ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಹಿರಿಯ ವರದಿಗಾರ ಎಂ.ಮಹೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ 29 ಸಾಧಕರನ್ನು 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ‘ರಾಜರ್ಷಿ ಶ್ರೀ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್’ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನೇತೃತ್ವದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ, ರಂಗಭೂಮಿ, ಜಾನಪದ, ಸಂಗೀತ, ಮಾಧ್ಯಮ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜರ್ಷಿ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಜೀವನ, ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಜೂನ್ 4ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕಲಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.</p>.<p>ಪುರಸ್ಕೃತರ ವಿವರ: ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಪ್ರೊ.ಮಸೂದ್ ಸಿರಾಜ್, ಕುಪ್ಪೆ ನಾಗರಾಜ್, ಎಂ.ಎಸ್. ವೇದಾ, ಬನ್ನೂರು ಕೆ. ರಾಜು. ರಂಗಭೂಮಿ: ಗೀತಾ ಮೋಂಟಡ್ಕ, ದಿನೇಶ್ ಚಮ್ಮಾಳಿಗೆ. ಜಾನಪದ: ಹುತ್ತೂರು ಬಿಸಿಲನಾಯ್ಕ, ಕೈಲಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ, ಸೋಮಶೇಖರ್ ಬಿಸಿಲ್ವಾಡಿ. ಸಂಗೀತ: ಪಂಡಿತ್ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಯರಗಲ್, ಪಂಡಿತ್ ರಮೇಶ್ ದನ್ನೂರು.</p>.<p>ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಎಂ.ಮಹೇಶ್, ಲೈಕ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಖಾನ್, ಜಿ. ಜಯಂತ್, ಪ್ರಗತಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ. ಸಮಾಜ ಸೇವೆ: ಡಾ.ಗುರು ಬಸವರಾಜ, ಹಿಮಾಂಶು, ರಿಯಾಜ್ ಅಹಮ್ಮದ್, ಮಹದೇವಯ್ಯ, ಎನ್.ಆರ್. ನಾಗೇಶ್. ಚಳವಳಿ: ಶಂಭುಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಆರ್.ಎಸ್. ದೊಡ್ಡಣ್ಣ, ಬಿ.ಎ. ಶಿವಶಂಕರ್.</p>.<p>ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು: ಡಾ.ಎಸ್.ಎನ್. ಸ್ವಾಮಿಗೌಡ (ವಿಜ್ಞಾನ), ಡಾ.ಸುಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಕೆ.ಎಸ್. ಹಸನ್ ಸಾಬ್ (ವೈದ್ಯಕೀಯ), ದ್ವಾರಕಾನಾಥ್ ಎಚ್.ಕೆ. (ಚಿತ್ರಕಲೆ). ಸಂಸ್ಥೆಗಳು: ‘ಸ್ವರ ಸಂಕುಲ’ ಹಾಗೂ ‘ಮೈಸೂರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘಟನೆ (ಮೆಸ್ಕೋ)’.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260604-39-383790302</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>