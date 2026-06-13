ಪ್ರಮತಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿ’ ಇಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭ

<p>ಮೈಸೂರು: ಕುವೆಂಪುನಗರದ ಪ್ರಮತಿ ಹಿಲ್ವ್ಯೂ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತೃತೀಯ ವರ್ಷದ ಅಂತರಶಾಲಾ- ಕಾಲೇಜು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜೂನ್ 13, 14ರಂದು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ ಎಲ್.ಆರ್. ಚೇತನ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು.</p>.<p>ಪುರುಷರಿಗಾಗಿ ‘ಪ್ರಮತಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ’, ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ‘ಪ್ರಮತಿ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿ’ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಾಗವಹಿಸುವ ಪ್ರತಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು.</p>.<p>‘ಉತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟು’ (ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್) ಹಾಗೂ ‘ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸರಣಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟು’ (ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್) ಟ್ರೋಫಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-39-1754208266</p>