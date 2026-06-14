ಪ್ರಮತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮೈಸೂರು ವಿವಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

<p>ಮೈಸೂರು: ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ, ದಾಖಲಾತಿ ಮೊದಲಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ನಿತ್ಯ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶನಿವಾರ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿರಾಮ ಹೇಳಿ ಕ್ರೀಡೆಯತ್ತ ನೋಟ ನೆಟ್ಟರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡುತ್ತ ನಲಿದರು. ಪ್ರಮತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಶನಿವಾರ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎಲ್.ಆರ್. ಚೇತನ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಮತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಚ್.ವಿ. ರಾಜೀವ್, ‘ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಒತ್ತಡಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಅನೇಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪುರುಷರಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಎನ್.ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್. ಫಣಿರಾಜ್, ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಸಿ.ಎಸ್. ಸುದರ್ಶನ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ವಿ.ಆರ್.ಜರೀತ, ಕೆ.ಅಭಿಷೇಕ್, ಶರತ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-39-1546885821</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>