<p>ಮೈಸೂರು: ಕೇವಲ 2 ವರ್ಷ 8 ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ 22 ಕನ್ನಡ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವ ನಗರದ ಪುಟಾಣಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಎ.ಪ್ರಾಂಜಲಿ ರಾಜ್ಗೆ ಏಷ್ಯಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾಸ್ಟರ್– 2026 ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿದೆ.</p>.<p>ಅವರು, ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಬಡಾವಣೆ 2ನೇ ಹಂತದ ನಿವಾಸಿ, ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಂ.ಬಿ.ಅನಿಲ್ ರಾಜ್, ಎಂ.ಎಲ್.ರಂಜಿತಾ ದಂಪತಿ ಪುತ್ರಿ.</p>.<p>ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ನಡ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವೆಂಬ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ‘ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್’ ನಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-39-488996123</p>