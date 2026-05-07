ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು: ಬಿತ್ತನೆ ಆರಂಭ

ಮೈಸೂರು: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಮಳೆ ರೈತರಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರಿನ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಮೇ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ 24 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ 27 ಮಿ.ಮೀ.ನಷ್ಟು ಸರಾಸರಿ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು, ನಂಜನ ಗೂಡು, ಎಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ, ಸರಗೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದ ವಿವಿಧ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಯಷ್ಟು ವರ್ಷಧಾರೆ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಮುಂದಿನ ಎರಡೂ ವಾರವೂ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದು, ಇದೇ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅವರೆ, ಉದ್ದು, ಹೆಸರು ಸೇರಿದಂತೆ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯವು ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>' ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 9 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳ ವಿತರಣೆಯೂ ನಡೆದಿದೆ' ಎಂದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ಎಚ್. ರವಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಬಿತ್ತನೆ ಹೆಚ್ಚು. ನೀರಾವರಿ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಯುವ ವಾಡಿಕೆ ಇದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡನೇ ವಾರದಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಮೇ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಮಳೆ ಯಾಶ್ರಿತ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹುಣಸೂರು– ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಸಹ ನಾಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>' ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ 1.3 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಗುರಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 9600 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಿತ್ತನೆ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ 7 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ನಾಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಬಿತ್ತನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಎಣ್ಣೆಕಾಳು, ಜೋಳ, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಈಗಲೂ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಹುಣಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರೆ ಸಹ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬಹುದು ' ಎಂದು ರವಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯದ ಗುರಿ:ಕಳೆದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 87,967 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷದ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ 91,518 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯ ಬಿತ್ತನೆ ಗುರಿ ಇದೆ.</p>.<p>ಅಲಸಂದೆ 33,050 ಹೆಕ್ಟೇರ್, ಹೆಸರು 3500 ಹೆ, ಉದ್ದು 9621 ಹೆ, ಅವರೆ 13,347, ಹುರುಳಿ 29 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>