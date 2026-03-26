ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಂಡಳಿ: ಒತ್ತಾಯ

ಮೈಸೂರು: ಪುರೋಹಿತರು, ಅರ್ಚಕರು ಹಾಗೂ ಪಾಕ ತಜ್ಞರಿಗಾಗಿ(ಅಡುಗೆಯವರು) ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಂಡಳಿ ರಚಿಸುವಂತೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಸಂಘಟಿತ ಪುರೋಹಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಫೌಂಡೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.

'ಪುರೋಹಿತರು, ಅರ್ಚಕರು ಹಾಗೂ ಪಾಕತಜ್ಞರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ 8 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಂಡಳಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸತೀಶ್ ಸಿಂಹ ಅವರನ್ನು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸ ಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ದೇಶಿಕ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ವಿ. ಗಣೇಶ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವಿಶಂಕರ್, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಧನುಷ್ ಪಿ., ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್, ಮುರಾರಿ ಭಟ್, ಕೆ.ವಿ. ಸುರೇಶ್, ಭಾಸ್ಕರ್, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ