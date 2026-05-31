ಕೈದಿಗೆ ಸಿಮ್ ತಲುಪಿಸಲು ಯತ್ನ: ಬಂಧನ

<p>ಮೈಸೂರು: ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಚಾರಣಾ ಧೀನ ಕೈದಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡಲು ಮುಂದಾದ ಆತನ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಸ್ರೀನ್ ತಾಜ್ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಸಂಬಂಧಿ ಫಾರ್ಹಿನ್ ತಾಜ್ ಬಂಧಿತರು. ‘ಮೈಸೂರಿನ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಹಾನ್ ಎಂಬಾತ ಕೊಲೆ ಆರೋಪದಡಿ ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆತನ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಬಟ್ಟೆ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ತಪಾಸಣಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ನಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡಸಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾದರಿಯ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಸ್ತು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲು ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ತಿಳಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ 2 ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260531-37-1984334021</p>