ಮೈಸೂರು: ಇರಾನ್– ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ದ್ರವೀಕೃತ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅನಿಲ (ಎಲ್ಪಿಜಿ) ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯತ್ಯಯ ಶುಕ್ರವಾರವೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ದರ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಬಂದ್ ಮುಂದುವರಿಕೆ: ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರಂಟ್ಗಳು ಬಂದ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿವೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮವೂ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಣ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಿಂದ ವಹಿವಾಟು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಖಾಸಗಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ 2 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸದಿದ್ದರೆ ತಿಂಡಿ– ಊಟದ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು. ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಣೆ: ಬೀದಿ ಬದಿ ಫಾಸ್ಟ್ಫುಡ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೂಟಗಳ್ಳಿ ಬಳಿಯ ಹುಣಸೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂತು. ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂ, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಂ, ಚಾಮುಂಡಿಪುರಂ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಪುರಂ, ಅಗ್ರಹಾರ, ದೇವರಾಜ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆಯ ಸಣ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯ ಉಪಾಹಾರವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದವು. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂನ ಎಸ್.ಪಿ.ಆರ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಫಲಕ ಹಾಕಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂತು. ಮಾರ್ಚ್ 14ರಂದು ತೆರೆಯುವುದಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ₹ 3 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಜಿಗಿತ: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಾದ ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ, ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ನ 'ಇಂಧನೆ' ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. 'ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ನಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಅಗ್ರಹಾರದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟಿಫಾನೀಸ್ನ ಮಾಲೀಕ ಮಲ್ಲೇಶ್ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 'ಖಾಸಗಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ₹ 1,450ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು. ಇದೀಗ ₹ 2,952ಕ್ಕೇ ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಟೆಲ್ ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕಾಯಂ ಗ್ರಾಹಕರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯವಿದು, ಹೇಗೋ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 15 ದಿನ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.