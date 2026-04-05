ಸಿಡಿಎನ್‌ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಉಪನ್ಯಾಸ 12ಕ್ಕೆ

ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಬೋಗಾದಿ ರಸ್ತೆಯ ಧ್ವನ್ಯಾಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊ.ಸಿಡಿಎನ್ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಉಪನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏ.12ರಂದು ಸಂಜೆ 6.30ಕ್ಕೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಿಮರ್ಶಕಿ ಪ್ರೇಮಾ ನಂದಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಬಳಿಕ ಅವರು, 'ಅರ್ಬಿಂಡೋಸ್ ಸಾವಿತ್ರಿ' ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುವರು. ಕಾದಂಬರಿಕಾರರಾದ ಕಾವೇರಿ ನಂಬ್ಸಿಯಾನ್ ಅವರು 'ದಿ ಲಿಟರರಿ ಕ್ರಿಟೇರಿಯನ್' ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವರು. ರಾಗಿಣಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರ ರಸ್ಕಿನ್ ಬಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊ. ಸಿಡಿಎನ್ ಅವರ 'ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಕಾರ್ಯ' ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಿ.ಎನ್. ಶ್ರೀನಾಥ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದು, ಆ ಕೃತಿಗಳೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿವೆ' ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿ.ಎನ್.ಶ್ರೀನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>