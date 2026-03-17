ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ: ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ

<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮೂಲಕ ಯುವತಿಯರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಣದ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಿ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ನಾಲ್ವರಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ 7ನೇ ಅಧಿಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆದೇಶಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಅಶೋಕ, ದಸ್ತಗೀರ್, ಚೇತನ್ ಮತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಅಪರಾಧಿಗಳು. ನಗರದ ಶಾಂತವೇರಿ ಗೋಪಾಲಗೌಡ ನಗರದ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕೊಠಡಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅಶೋಕ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕರೆತಂದು, ಬಲವಂತವಾಗಿ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. 2022ರ ಜುಲೈ 8ರಂದು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಅವರಿಂದ ₹26, 900 ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ನಾಯಕ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಎಂ.ರಮೇಶ್ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಹಾಗೂ ₹500 ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>