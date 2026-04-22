‘ಬಹುತ್ವದ ಉಳಿವಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಅಗತ್ಯ’

ಮೈಸೂರು: 'ಬಹುತ್ವದ ಭಾರತವನ್ನು ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸುವ ದಮನಕಾರಿ ನೀತಿಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಹೋರಾಟ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಿನ್ನಮತವನ್ನು ತುಸು ಹಿಂದಕ್ಕಿಟ್ಟು ಸಂಘಟಿತರಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಸಬಿಹಾ ಭೂಮಿಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ನಟರಾಜ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಂಗಳವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಶೋಷಿತ ತಳ ಸಮುದಾಯಗಳ 'ಐಕ್ಯತಾ ಸಮಾವೇಶ' ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಎಚ್ಚರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲುಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವ ಶ್ರಮ ಸಮುದಾಯದ ನಂಬಿಕೆ ದೊಡ್ಡದು. ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗದ ಜನರೊಂದಿಗೇ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಬದುಕು– ಹೋರಾಟ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಕುರುಡರು ಆನೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಂತೆ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಪ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ದುಡಿಮೆಯು ತಳ ಸಮುದಾಯ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರ ಏಳಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಘನತೆಯ ಬದುಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಲು ನಿರಂತರ ಓದು– ಬರಹ– ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೊಡಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಹೋರಾಟದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೊಗಸೆ ಚಿಂತನೆಯಾದರೂ ನಮ್ಮ ಎದೆಗಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ಘನವಾದ ಮಾತೃ ಹೃದಯದಂತೆ. ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುವ, ಅನ್ಯಾಯ ವಿರೋಧಿಸುವ, ಹಕ್ಕು– ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡುವ, ಘನತೆಯ ಬದುಕಿನ ರುಚಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಅವರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ಸವಾಲು ಎದುರಿಸಿದರು. ನೋವುಗಳನ್ನು ನುಂಗಿಕೊಂಡರು. ಅವು ಕಥೆಗಳಾಗಿ ಹತ್ತಿರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅರಿವಿನ ದೀಪವು ಮನೆಮನಗಳನ್ನು ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರವೇ ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳ ವಿಮೋಚನೆಯ ದಾರಿಯೆಂದು ಸಾರಿದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಕೋಡ್ ಬಿಲ್ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರು' ಎಂದು ನೆನೆದರು.</p>.<p>ದಸಂಸ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ಬೆಟ್ಟಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಚರಣೆಗಳ ಭಿನ್ನತೆಗಳ ನಡುವೆ ಬಹುತ್ವದಿಂದ ಬದುಕಲು ಸಂವಿಧಾನ ಅರಿಯಬೇಕು. ಮಹಾತ್ಮರ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಮಿತಿಯ ಸಂಘಟನಾ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಶಂಭುಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಹೆಗ್ಗನೂರು ನಿಂಗರಾಜು, ಖಜಾಂಚಿ ಬಿ.ಡಿ.ಶಿವಬುದ್ಧಿ, ಆರ್.ಸೋಮಣ್ಣ ಕುಪ್ಪೇಗಾಲ, ಚೋರನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಣ್ಣ, ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಕುಮಾರ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>