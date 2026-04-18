ಮೈಸೂರು: ಎಸ್ಐಆರ್ (ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ರಿವಿಷನ್) ಬೇಡ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪಿಯುಸಿಎಲ್, ಎಪಿಸಿಆರ್ ಹಾಗೂ ಸಮತ ಸಂಘಟನೆ ಸದಸ್ಯರು ಪುರಭವನದ ಆವರಣದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಮೆ ಎದುರು ಈಚೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು.

'ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಸಿಇಒ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಮತ್ತು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಬಿಎಲ್ಒ, ಎಇಆರ್ಒ ಮತ್ತು ಇಆರ್ಒಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಲಿಖಿತ ಸೂಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

'ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅಕ್ರಮ ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಲವಾದ ನಿಲುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಿದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡುವವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಎಸ್ಐಆರ್ನ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಲಮಲ್ ಗೋಪಿನಾಥ್, ಎಂ.ಎಫ್.ಖಲೀಂ, ಇ.ರತಿರಾವ್, ಫಯಾಜ್ ಮಲಿಕ್, ಲತಾ ಕೆ.ಬಿದ್ದಪ್ಪ, ಸುಶೀಲಾ, ಶ್ರೀ ದೇವಿ, ರೂಪಾ ರಾವ್, ವಿ.ವನಜಾ, ಫೈಜಾ ರೆಹಮಾನ್, ಮಾಳವಿಕಾ ಗುಬ್ಬಿಮನಿ, ಕಾಳಚೆನ್ನೇಗೌಡ, ಪೂರ್ಣಾನಂದ, ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹೇಗೌಡ, ಸವಿತಾ ಪಿ.ಮಲ್ಲೇಶ್, ಸುಶೀಲಾ, ಮನ್ಸೂರ್ ಅಹಮದ್, ಲತಾ ಇದ್ದರು.