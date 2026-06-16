ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತೇ? ಅಗ್ನಿ ದುರಂತದ ತನಿಖೆ ಆರಂಭ

<p><em>ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ರೈ</em></p>.<p>ಮೈಸೂರು: ನಗರದ ಪಬ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದೊಡ್ಡ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಮಾಲೀಕರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಕಾರಣವಾಯಿತೇ?– ಹೀಗೊಂದು ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಪಬ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂ ತಿಲ್ಲ’ ಎಂಬ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾತು ಪಬ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪಬ್ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಿಕವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಒಣ ಭತ್ತದ ಮಾಲೆ, ಮೇಜುಗಳು ಬೆಂಕಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>‘ಪಬ್ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಫೈಯರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟರ್, ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಫೈಯರ್ ಹೈಡ್ರೆಂಟ್ ಮುಂತಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರೇ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉಪಕರಣವೂ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಬೆಂಕಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಅಲ್ಲಿನ ಅವಘಡದಿಂದ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿ.ಆರ್.ರಂಗನಾಥ್ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯು ಈ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇಲಾಖೆಯವರು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದಿಂದ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (ಎನ್ಒಸಿ) ಪಡೆಯುವಂತೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರ್ ಆಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಎನ್ಒಸಿ ಪಡೆಯದೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಈ ಹಿಂದೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ಒಸಿ ಪಡೆಯದಿರುವವರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅನೇಕ ಪಬ್ಗಳು, ಬಾರ್ ಆಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಈ ಘಟನೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಿರ್ಗಮನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ: ಪಬ್ ಒಳಗೆ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ಜನರು ನಿರ್ಗಮಿಸಲು ಇದ್ದ ಮೆಟ್ಟಿಲಿನ ಬಳಿ ಬೆಂಕಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಜನ ಹೊರಬರಲಾರದೆ ಪರದಾಡಿದರು, ಜಿಗಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>35 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ಮೈಸೂರು ವಲಯದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿ.ಆರ್.ರಂಗನಾಥ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುವ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಕೆ.ಸಿ.ರಮೇಶ, ಕೆ.ಪಿ.ಗುರುರಾಜ್, ಕೆ.ಜಿ.ರಾಜೇಶ, ಸಂದೀಪ್ ಬರಸಗಿ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಎಂ.ಎಸ್.ನಿಜಗುಣ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ಯಾದವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 35 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಐದು ಅಗ್ನಿ ನಂದಿಸುವ ವಾಹನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಪರಿಕರಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-39-534358217</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>