ಬುಧವಾರ, 17 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmysuru

ಮೈಸೂರು ಪಬ್‌ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ ಪ್ರಕರಣ: ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಐವರ ಅಮಾನತು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಜೂನ್ 2026, 13:19 IST
Last Updated : 17 ಜೂನ್ 2026, 13:19 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
MysoreFire accident
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT