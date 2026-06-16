ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmysuru

ಪಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ: ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತೇ?

ಪಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮ ವಹಿಸದಿರುವ ಆರೋಪ
ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ರೈ
Published : 16 ಜೂನ್ 2026, 5:51 IST
Last Updated : 16 ಜೂನ್ 2026, 5:51 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
- ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆಯವರು ನೀಡುವ ವರದಿ ಆಧರಿಸಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕುರಿತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ
ಸೀಮಾ ಲಾಟ್ಕರ್‌ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್‌ ಆಯುಕ್ತೆ
MysoreDeath
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT