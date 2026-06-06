ಜನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಯೋಜನೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ

<p>ಮೈಸೂರು: ಗ್ರೀನ್ಪೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗದ ಉಪ ಆಯುಕ್ತ ಸಿ.ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಜನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ರಸ್ತೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಯೋಜನೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ಗುರುವಾರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರೀನ್ಪೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾದ ದೀಪಕ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಳಿಯ ಬೋಗಾದಿ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ ವರದಿಯ ಮುಂದುವರಿದ ಕ್ರಮವಾಗಿ, ಗ್ರೀನ್ಪೀಸ್ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಈ ರಸ್ತೆ ವಿನ್ಯಾಸ ವರದಿಯನ್ನು ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆಯು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರವರೆಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಟೆಕ್ಚರ್ ಡೀನ್ ಡಾ. ಚಂಪಾ ಎಚ್.ಎಸ್. ಅವರ ನೇತೃತ್ವದದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ಸಂಘಟನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-39-1952362938</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>