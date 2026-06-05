‘ನಾಶವಾಗಿರುವ ಪೂರ್ಣಯ್ಯ ನಾಲೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಅಗತ್ಯ’

<p>ಮೈಸೂರು: ‘ಪೂರ್ಣಯ್ಯ ನಾಲೆಯು 15 ಕಿ.ಮೀ ನಾಶವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪರಿಸರ ತಜ್ಞ ಯು.ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ದಟ್ಟಗಳ್ಳಿಯ ಮೈಸೂರು ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಫೋರಂ ಮೈಸೂರು, ಮೈಸೂರು ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಔಟ್ರೀಚ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪೂರ್ಣಯ್ಯ ನಾಲೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತ ‘ಕೆರೆ ಹಬ್ಬ’ ನಾಗರಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ನಾಲೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದಿಂದ ನಗರದ ಹೆಬ್ಬಾಳ, ವಿಜಯನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ದಿಬ್ಬದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ನೀರು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಹುಯಿಲಾಳು ಕೆರೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಪೂರ್ಣಯ್ಯ ನಾಲೆ ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಿ ಸುಮಾರು 25 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಿಂದ ಕುಕ್ಕರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತಲುಪುತ್ತಿತ್ತು. ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಕುಕ್ಕರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಜಲಜೀವ ನಾಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 1990ಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಯ್ಯ ನಾಲೆಯನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ, ವಿಜಯನಗರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕುಕ್ಕರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಬಹುತೇಕ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮೈಸೂರು ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಡಾ.ಎಚ್.ಎಸ್.ಚಂಪಾ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞ ಪ್ರೊ.ರಂಗರಾಜು ಪೂರ್ಣಯ್ಯ ನಾಲೆಯ ಪರಂಪರೆ ಜೀವಜಲ ಜೀವನಾಡಿ ವರದಿ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮೈಸೂರು ಗ್ರಾಹಕ ಪರಿಷತ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಭಾಮಿ ಶೆಣೈ, ಬಿಎಸ್ಎಫ್ (ಬೆಂಗಳೂರು ಸುಸ್ಥಿರತೆ ವೇದಿಕೆ) ವಿನಿತಾ, ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪರಶುರಾಮೇ ಗೌಡ, ಲೇಖಕಿ ಶುಭಾ ಸಂಜಯ್ ಅರಸ್, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಪ್ರೊ. ಕಾಳಚೆನ್ನೇಗೌಡ, ಸುಖ್ಪ್ರಿತ್, ರವಿಕುಮಾರ್, ಮುರುಳೀಧರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-39-1774348493</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>