ಪ್ರವಚನ: ಭಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನದ ಸುಧೆ

ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಪುರಂನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯ ವೃಂದಾವನ ಸನ್ನಿಧಾನದ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಶ್ರೀಮಠದ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯರ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಅಧಿಕ ಮಾಸೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮೈಸೂರು ದಿಗ್ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪ್ರವಚನ ನೀಡಿದರು. ಭಕ್ತಿ, ಧರ್ಮ, ಜ್ಞಾನದ ಸುಧೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ದಾಸರ ದೇವರನಾಮ ಜಪಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪಂಡಿತ ಚತುರ್ವೇದಿ ವೇದವ್ಯಾಸಚಾರ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಧರ್ಮ ಕಾಯಬೇಕು. ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಿದರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಧರ್ಮ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಮನಸು ಮುಖ್ಯ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರಬೇಕು. ಸತ್ಯತ್ಮಾದಂತೆ ಸತ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಆತ್ಮವಾಗಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಂಡಿತ ಆನಂದತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ನಾಗಸಂಪಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಇಲ್ಲಿನ ರಾಯರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ. ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವೇದಿಕೆ ಒದಗಿಸಿ ಉನ್ನತ ಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಂಡಿತ ವ್ಯಾಸನಕೆರೆ ಪ್ರಭಂಜನಾಚಾರ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, 'ತತ್ವಮಂದಿರ ಇಂದು ವೇದ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಪುರುಷರು ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯರು. ಇವರು ಎಲ್ಲಾ ಮಠಗಳ ಕೊಂಡಿಯಂತೆ ಇದ್ದವರು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಎಚ್.ವಿ.ರಾಜೀವ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯರು ಗೋವು ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೃದಯದಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯರು ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಾಣದೇವರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸೇವೆ ಸಾಮಾನ್ಯದ ಮಾತಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಅರಮನೆ ಮಂಡಳಿ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಟಿ.ಎಸ್.ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿರುವ ರಾಯರ ಸನ್ನಿಧಾನ, ರಾಜಮನೆತನದೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಯರು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>