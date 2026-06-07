ರೈಲ್ವೆ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯ: ತೂಕದ ಯಂತ್ರ ಅನಾವರಣ

<p>ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ರೈಲ್ವೆ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2 ಸಾವಿರ ಕೆ.ಜಿ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ತೂಕದ ಯಂತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>1880ರ ದಶಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಅಪರೂಪದ ಹಾಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವದ ತೂಕದ ಯಂತ್ರ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಪುನಶ್ಚೇತನ ನೀಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ವಿಭಾಗೀಯ ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮುದಿತ್ ಮಿತ್ತಲ್ ಅವರು ರಿಬ್ಬನ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ವಿಭಾಗದ ಶಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಲಿವರ್ಪೂಲ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಹೆನ್ರಿ ಪೂಲಿ ಅಂಡ್ ಸನ್ ಈ ತೂಕದ ಯಂತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಇದು ಮೂಲತಃ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, 1951ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸ್ಟೇಟ್ ರೈಲ್ವೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಮದ್ರಾಸ್ ಹಾಗೂ ಸದರ್ನ್ ಮಹರಟ್ಟಾ ರೈಲ್ವೆಗಳ ವಿಲೀನದ ನಂತರ ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆಯ ಭಾಗವಾಯಿತು. ನಂತರ ಇದು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ದಕ್ಷಿಣ ಪಶ್ಚಿಮ ರೈಲ್ವೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಹಾಗೂ ಭಾರವಾದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ತೂಕ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಯಂತ್ರವು ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಯುಗದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿಖರ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಯಂತ್ರವು 2ಸಾವಿರ ಕೆ.ಜಿ.ವರೆಗೆ ತೂಕವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಹೆನ್ರಿ ಪೂಲಿ ಅಂಡ್ ಸನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು 19ನೇ ಹಾಗೂ 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ತೂಕದ ಯಂತ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಇವರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ರೈಲ್ವೆಗಳು, ಬಂದರುಗಳು, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿದ್ದವು.</p>.<p>ಈ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ತೂಕದ ಯಂತ್ರಗಳು ಬಂದ ಮೊದಲು ರೈಲ್ವೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಾಮಾನು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಇಂದಿನ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯವರೆಗೆ ಇರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಯಣವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ಯಂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಬಾರದು ಹಾಗೂ ಮುಟ್ಟಬಾರದು ಎಂದು ವಿಭಾಗೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಗಿರೀಶ ಧರ್ಮರಾಜ ಕಲಗೊಂಡ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-39-541662257</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>