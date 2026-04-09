ಮೈಸೂರು: ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬ್ಯಾಗ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

67 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಕಾವೇರಿ ಬಿ. ಪೈ ಬ್ಯಾಗ್ ಪಡೆದವರು.

ಅವರು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಕೆಎಸ್ಆರ್–ಬೆಂಗಳೂರುವರೆಗೆ ಸಂಚರಿಸಿದ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16228ರಲ್ಲಿ ಬಿ-2 ಕೋಚ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಸೀಟು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬ್ಯಾಗ್ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿದ್ದರು.

ನಗದು ಹಾಗೂ ಆಭರಣವಿದ್ದ ಆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಅದೇ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಂಇಟಿಯಿಂದ ಮೈಸೂರುವರೆಗೆ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣ ಟಿಕೆಟ್ ಪರಿಶೀಲಕರಾದ ಕಲಾಬಾಯಿ ಅವರು ಗಮನಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮೈಸೂರಿನ ಮುಖ್ಯ ಟಿಕೆಟ್ ಪರಿಶೀಲಕರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು.

ನಂತರ, ಕಾವೇರಿ ಅವರಿಗೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಟಿಕೆಟ್ ಪರಿಶೀಲಕರಾದ ಆರ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮತ್ತು ವಿ. ನಂದಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ವಿಭಾಗೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಗಿರೀಶ ಧರ್ಮರಾಜ ಕಲಗೊಂಡ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.