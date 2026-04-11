ಮೈಸೂರು: ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬ್ಯಾಗ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>67 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಕಾವೇರಿ ಬಿ. ಪೈ ಬ್ಯಾಗ್ ಪಡೆದವರು. ಅವರು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಕೆಎಸ್ಆರ್–ಬೆಂಗಳೂರುವರೆಗೆ ಸಂಚರಿಸಿದ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 16228ರಲ್ಲಿ ಬಿ-2 ಕೋಚ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಸೀಟು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬ್ಯಾಗ್ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿದ್ದರು. ನಗದು ಹಾಗೂ ಆಭರಣವಿದ್ದ ಆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಅದೇ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಂಇಟಿಯಿಂದ ಮೈಸೂರುವರೆಗೆ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣ ಟಿಕೆಟ್ ಪರಿಶೀಲಕರಾದ ಕಲಾಬಾಯಿ ಅವರು ಗಮನಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮೈಸೂರಿನ ಮುಖ್ಯ ಟಿಕೆಟ್ ಪರಿಶೀಲಕರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು.