‘ಮಳೆಗಾಲ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ’

ಮೈಸೂರು: ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಂ.ಕೆ.ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಯುಕ್ತ ಶೇಖ್ ತನ್ವೀರ್ ಆಸೀಫ್ ಅವರನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಮಳೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಶಿಥಿಲವಾದ ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಮೋರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಯುಜಿಡಿ ಲೈನ್ ಮಾಡಲು ಹೊಸ ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯುತ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚದೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಶಿಥಿಲವಾದ ಗೋಡೆ ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಶಿಥಿಲವಾದ ಹಳೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಉದ್ಯಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯುವಿಹಾರ ಮಾಡುವವರ ಮೇಲೆ ಒಣಗಿದ ಮರಗಳ ಕೊಂಬೆಗಳು ಬೀಳದಂತೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾದರೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಬಹುದಾದಂತಹ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಮಣ್ಣು ಮಿಶ್ರಿತ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರು ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಆಗದಂತೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಸೂಯೇಜ್ ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ಕಸದ ರಾಶಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬೀಳದಂತೆ ತಡೆಯಬೇಕು. ಗೋಪಾಲಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆಯಲು ನೀರು ಪೂರೈಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಸೋಮಶೇಖರ್, ಶ್ರೀಧರ್, ಆಶ್ರಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಗುಣಶೇಖರ್, ಮುಖಂಡ ಕೇಬಲ್ ಮಹದೇವು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>