‘ದಂಗೆಗೆ ಶಾಂತಿಯ ಅಂಕುಶವಿಟ್ಟ ರಾಜೀವ್‌ ಗಾಂಧಿ’

ಮೈಸೂರು: 'ದೇಶದ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ದಂಗೆಗಳಿಗೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಶಾಂತಿಯ ಅಂಕುಶವಿಟ್ಟರು. ಅವರ ಹತ್ಯೆ ದೇಶದ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕಾದ ನಷ್ಟ' ಎಂದು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಜೆ. ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೈಸೂರು ನಗರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ 35ನೇ ವರ್ಷದ ಸದ್ಭಾವನಾ ಜ್ಯೋತಿ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ನವ ಯುಗದ ಕನಸುಗಾರನಾಗಿ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದರು. 80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಬಹುಮತ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಆಂತರಿಕ ಕಲಹ ನಿಗ್ರಹಿಸಲು 1985ರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. ಹೀಗೆ ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯಿದ್ದ ನಾಯಕ ನಮಗೆ ಮಾದರಿ' ಎಂದರು.

ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಂ.ಕೆ. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದ ಆಂತರಿಕ ದಂಗೆ ಶಮನಗೊಳಿಸಲು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಭಾರತದಿಂದ ಶಾಂತಿ ಪಡೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಟಿಟಿಇ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದುರಂತ' ಎಂದರು.

ನಗರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್. ಮೂರ್ತಿ, ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಗರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪ್ರೇಮಾ ಶಂಕರ್, ಮುಖಂಡರಾದ ರಾಜೀವ್, ಎಂ. ಶಿವಣ್ಣ, ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, ಗಿರೀಶ್, ನಾಗೇಶ್, ಭಾಸ್ಕರ್ ಗೌಡ, ರವಿ ಮಂಚೆ ಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು, ರಮೇಶ್, ಸಕಳ್ಳಿ ಬಸವರಾಜ್, ಮಹದೇವ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260517-39-54640454